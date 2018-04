Ferrero: “Su Torreira 4 squadre ma amo De Laurentiis e sarà privilegiato”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue parole: “Ieri l’arbitro doveva farsi i fatti suoi così le squadre andavano ai supplementari e sarebbero stati più stanchi contro di noi. Amo Napoli e suoi tifosi ma tutti i tifosi sono il senso del calcio.

La Roma ha dimostrato che le imprese esistono, ci sono solo due squadre che combattono e vince chi ha più testa e cuore. Anche noi abbiamo battuto la Juventus in campionato, tutti dicevano che si scansavano e noi ci abbiamo messo tutto. I giocatori parlano di stanchezza ma alla fine è una caz…a!

La Juve ieri ha disputato la più bella partita della stagione e delle competizioni europee e faccio grandi complimenti ai ragazzi e all’allenatore. Poi, non si può dare un rigore a 30 secondi dalla fine, bisogna far giocare le squadre e farle andare ai supplementari. Un arbitro italiano non avrebbe mai interferito in quella partita, a meno che non c’era il 100% di verità, ma neppure il 3% di verità c’era ieri. L’arbitro è voluto diventare protagonista e non va bene quindi sono d’accordo con le parole di Buffon.

Il Napoli deve darsi una mossa se vuole vincere lo scudetto e tifo Napoli per il titolo perché Sarri se lo merita. Immaginate per un secondo lo Scudetto a Napoli.

Aiutare il Napoli indirettamente? I miei ragazzi andranno a giocarsi la partita come sempre, però poi affronteremo il Napoli alla penultima giornata e voglio vincere anche quella. Il riogore di ieri non c’era se me lo fischiassero a me andrei a lamentarmi.

Giampaolo resta con me anche l’anno prossimo mentre Torreira vuole andare via, e se vuole andare che vada. Ci sono 4 squadre che lo vogliono, a fine campionato decideremo e vedremo chi sarà il più veloce. De Laurentiis lo amo e sarà privilegiato nella mia vita. Speriamo di vincere doenica magari proprio con un suo gol”.

