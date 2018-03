Ferrero: “Per Torreira ci vogliono soldoni, piace anche all’estero”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Premium, prima della sfida contro l’Inter.

Il patron blucerchiato si è soffermato anche su Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano che piace moltissimo al Napoli: “Torreira va dove vuole, è un fuoriclasse. Ovviamente dare moneta e vedere cammello, ci vogliono i soldoni. Abbiamo creduto in lui, l’ho preso quando nessuno lo conosceva al Pescara. Dissi a Romei: lo voglio. Lo abbiamo comprato. Nella vita ci vuole anche coraggio e siamo felici.

Napoli e Inter me lo hanno chiesto, è vero, ma piace anche a tantissimi club esteri, anche importanti. Ma questa non è la sede migliore per parlare di mercato, pensiamo alla partita con i nerazzurri”.

Comments

comments