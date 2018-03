Ferrero:” Torreira va al Napoli? Va dove gli pare ma cambierò la regola”

Il presidente della Sampdoria ha parlato ai giornalisti a margine dell’assemblea della Lega di Serie A.

“MediaPro ha versato l’acconto come da contratto e quindi non vedo dove sia il problema. Canale tv della Lega? sono cose che vanno per le lunghe, ci vuole almeno un anno, poi si vedrà. La sicurezza durante le gare? chi va allo stadio a fare casino non è un tifoso, non ama la squadra e deve essere punito in modo pesante.

Torreiria va al Napoli? Torreira va dove gli pare! Devo decidere io dove va? no! questa è una regola che dovremo mettere a posto, questa è una cosa che dovremmo cambiare. Il calciatore deve fare quello che dice il club. A volte confondete che il calciatore vuole andare via e noi non facciamo niente per trattenerlo. Se vostra moglie v’ammolla perchè trova un altro con gli occhi azzurri, che fate? la tenete a casa con le molle? no!”

