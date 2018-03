Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a Tiki Taka, su Italia Uno.

“Se parliamo di grandi squadre, come la Juventus, l’Inter e il Milan dei bei tempi, si giocava in tutte le competizioni e si vinceva lo stesso. Se Sarri non vincerà lo scudetto diremo che la stagione non è andata bene”.

