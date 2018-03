Fifa Word Cup – George: “Gli appuntamenti di domani sono speciali”

Al Comune di Napoli è stato illustrato il programma del Fifa Word Cup.

Presente alla conferenza stampa c’era anche la rappresentante della FIFA Felicity George.

Queste le sue parole: “Ringrazio la città di Napoli per aver ospitato Coca Cola e tutti i presenti. E’ la prima volta che la Coppa del Mondo fa tappa a Napoli ed è una grande emozione, il Toru è iniziato nel 2006 e siamo felici di condividere con voi quello che è la fonte di ispirazione del presente trofeo.

Questo è il 36esimo paese che visitiamo su 51, che sono le tappe del tour e il trofeo lo portiamo perché speriamo che sia una fonte di ispirazione per tutti i bambini, non solo per i calciatori, ma perché possano raggiungere i loro obiettivi. I nostri appuntamenti di domani rappresentano qualcosa di speciale: vogliamo offrire un’esperienza unica per la vita per questi bambini che rappresenta un momento di inclusione indipendentemente da quella che è la vostra casa e nazionalità, voi potete raggiungere gli obiettivi che vi ponete.

Vi rigrazio nuovamente anche per l’ospitalità in questo stupendo edificio, nel cuore della città (Palazzo San Giacomo, ndr) e spero che anche per voi la Coppa si una fonte di ispirazione”.

