Figuraccia Argentina, i tifosi se la prendono con Higuain

In seguito alla batosta rimediata dall’Argentina(sconfitta per 6-1 contro la Spagna), i tifosi argentini non l’hanno presa bene e pare che sotto accusa ci sia sopratutto Gonzalo Higuain

Una sconfitta così a pochi mesi del Mondiale, anche se sei privo del miglior giocatore del Mondo, può certamente minare delle certezze. E’ quello che sta accadendo nell’Argentina dopo il clamoroso 6-1 subito dalla Spagna al Wanda Metropolitano di Madrid.

L’Albiceleste era priva del suo leader Leo Messi, ma questo non basta a giustificare una disfatta di simili proporzioni. In particolare centrocampo e difesa hanno palesato lacune pesanti in termini di velocità, di fronte alle fulminanti ripartenze spagnole.

Sul banco degli imputati il ct Jorge Sampaoli, che dopo la partita si è assunto le colpe del disastro, e Gonzalo Higuain per un gol fallito clamorosamente. “La responsabilità della sconfitta è solo mia, sta a me analizzare nei dettagli quanto è accaduto. Nella ripresa ci hanno preso a schiaffi“, ha dichiarato il ct argentino dopo la gara.

Per quanto riguarda il Pipita, richiamato da Sampaoli al posto di Icardi ed elogiato pubblicamente durante tutta la settimana, il centravanti della Juve ha offerto una prestazione totalmente negativa. Grave l’errore commesso in avvio di partita, quando a due passi da De Gea ha calciato alto un assist da sinistra di Tagliafico.La stampa sudamericana non l’ha presa bene.

Fonte: Tuttosport

