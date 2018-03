La Fiorentina chiude in vantaggio il primo tempo contro il Benevento.

Dopo la commozione per l’ingresso dei giocatori della Fiorentina tutti con la maglia numero 13 e con l’interruzione del gioco proprio al 13^ minuto, la viola è in vantaggio 1-0 dopo i primi 45′ contro il Benevento, nella prima partita dalla tragica scomparsa di Davide Astori. In gol, Vitor Hugo, che indossa la maglia numero 31, l’inverso del 13 del capitano viola.

Comments

comments