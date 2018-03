Fiorentina, Chiesa: “Non sono una stella. Futuro? Ho un contratto lungo”

L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, obiettivo di mercato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a Coverciano, dove il ragazzo si trova per lo stage della Nazionale.

“Non sono una stella, né tantomeno un simbolo. Per raggiungere i livelli di mio padre ho ancora molto da lavorare. Per ora mi metto a disposizione sia del c.t. che di Pioli: ho tanti obiettivi per il futuro e l’Europeo under 21 è sicuramente uno di questi. I complimenti di Costacurta fanno piacere e devono essere uno stimolo per fare ancora meglio, lo ringrazio. Sarebbe bello vedere ancora Buffon in Nazionale, lui si che è un simbolo. Il mio futuro? Ho firmato un contratto lungo con la Fiorentina e credo fortemente nel progetto”.

