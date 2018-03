Fiorentina, Della Valle assiste all’allenamento per rimanere vicino alla squadra

Nel giorno dell’addio a Davide Astori, Andrea Della Valle ha voluto rimanere accanto alla squadra, seguendo l’allenamento del pomeriggio all’interno del centro sportivo.

Un modo per compattarsi ancora di più in un momento di profondo dolore per la Fiorentina, per Firenze, per tutto il mondo del calcio. Il presidente onorario ripartirà in serata per poi tornare nel fine settimana e assistere, a quasi un anno dall’ultima volta, alla partita in programma domenica al Franchi contro il Benevento, la prima senza il capitano viola, per la quale si annunciano oltre 30.000 spettatori e una coreografia speciale preparati dai club di curva Fiesole e Ferrovia.

Fonte: ANSA

Comments

comments