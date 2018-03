FOCUS – Europa League: follia e fascino per Sarri

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, che vedrà il Napoli ospitare il Lipsia.

Il tecnico azzurro ha definito folle la formula della seconda competizione europea: troppo dispendioso, a suo parere, giocare alle 21:05 del giovedì per poi tornare in campo dopo sole 60 ore. A questo si uniscono anche le difficoltà in ambito rosa: il tecnico, al momento, ha a disposizione soli 18 giocatori, portieri compresi. Troppo pochi per affrontare al meglio due competizioni dispendiose, fisicamente e psicologicamente, come il campionato e l’Europa League.

Attualmente, infatti, sono fermi ai box Milik, Ghoulam, Chiriches e Albiol, e Hamsik non è al meglio. Il mercato, poi, non ha aggiunto nulla di nuovo, anzi, ha tolto due elementi che avrebbero perlomeno permesso maggiori rotazioni: Giaccherini e Maksimovic.

Tuttavia, Sarri ha anche parlato del fascino di questa competizione, affermando di non voler sottovalutare nessuno, a partire dal Lipsia, con il quale si può dar vita ad una partita molto avvincente e scoppiettante. Ha inoltre aggiunto che, una volta recuperati tutti gli effettivi, se riuscisse a proseguire il proprio cammino europeo, il Napoli potrebbe tranquillamente dire la sua anche in campo continentale.

