FOCUS – Sarri, Milik e la cautela

“Milik? È in netta crescita, ma deve essere lui a dirmi quando è disponibile a giocare uno spezzone: io farò di tutto per farglielo giocare. Ma finora non mi ha detto nulla e io rispetto la sua scelta”.

Maurizio Sarri, oggi in conferenza stampa, ha parlato anche di Arkadiusz Milik, ancora alle prese con il grave infortunio al ginocchio rimediato a Ferrara, il 23 settembre.

Il polacco sembra vicino al rientro, ma sia lui che lo staff medico vogliono muoversi con la massima cautela: dopo quanto accaduto a Ghoulam, infortunatosi alla rotula quando era ormai prossimo al ritorno in campo, non bisogna assolutamente correre rischi.

Inoltre, quello rimediato contro la Spal, è il secondo infortunio grave, nel giro di un anno, per Milik: di conseguenza è normale che subentri anche un po’ di timore. Meglio, quindi, concedergli ancora tempo, per permettergli di riguadagnare il top della condizione: solo così Arek potrà essere davvero l’arma in più di questo Napoli.

Comments

comments