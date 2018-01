FOCUS – Tra Verdi e Deulofeu decide Sarri, ma uno dei due arriverà

“Deulofeu e Verdi? Sarri dovrà misurare quanto questi giocatori potrebbero essergli utili, lui è il nostro finalizzatore. Quando si parla di acquisti immediati è necessario che il tecnico dica che il giocatore in questione non abbia bisogno di 6 mesi per poter giocare ma che sia pronto subito”.

Parola di Aurelio De Laurentiis, che a Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato sul mercato azzurro. Già Maurizio Sarri aveva fatto intendere che fosse necessario un investimento: “Siamo scoperti in un ruolo, ma non quello in cui credete voi”.

Il tecnico faceva riferimento al ruolo di esterno d’attacco ed è proprio in quel ruolo che Giuntoli si sta muovendo per regalare un rinforzo al toscano: lo spagnolo del Barcellona e l’ex Milan sono i due nomi più caldi. Ieri c’è già stato un colloquio tra il club azzurro e Carvajal (agente di Deulofeu), che avrebbe già dato la disponibilità ad un passaggio in azzurro. Tuttavia, sembra che la prima scelta sia Verdi, il quale però non è ancora convinto al 100% di voler lasciare Bologna a gennaio. Ma, stando anche alle parole del presidente, uno dei due arriverà…