Foggia: in arrivo il deferimento per la società e i tesserati degli ultimi anni

Brutte notizie per il Foggia. E’ in arrivo il deferimento per la società e per i tesserati degli ultimi anni dopo le indagini della Procura Federale.

Gli ulteriori accertamenti hanno portato al deferimento in arrivo e hanno certificato – seconda l’accusa – il pagamento in nero di una parte degli emolumenti. Per questo motivo lo scorso , ex patron del club rossonero, e in seguito era stato arrestato ai domiciliari Massimo Ruggiero Curci, ex socio ed ex vicepresidente onorario del Foggia. Subito dopo la società pugliese aveva preso le distanze e contemporaneamente era scattata l’indagine della Procura Federale.

Fonte Alfredo Pedullà

Comments

comments