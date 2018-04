Fontana: “Il Milan dovrà fare la partita. Suso? Pecca in un fondamentale”

Gaetano Fontana, ex giocatore del Napoli, ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Milan-Napoli, prossima gara degli azzurri e dell’interesse del Napoli per Suso.

“Il Milan è destinato a fare la partita, ha un obbiettivo da raggiungere e non potrà fare una partita remissiva. Tutto lascia pensare che sarà una partita aperta. Peserà sicuramente l’assenza dei due centrali.

Callejon è un giocatore che ti da’ una certa sicurezza dal punto di vista tattico, così come Insigne dalla parte opposta. Suso queste garanzie non te le da’, è un po’ isolato a volte dal resto dell’azione e questo nel calcio moderno non te lo puoi permettere”.

