Fontana: “Il problema del Napoli si chiama Juventus, ma assurdo non crederci”

Alberto Fontana, ex portiere di Napoli e Chievo, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino.

“La stagione del Napoli è fenomenale, il vero problema si chiama Juventus. Non credere allo scudetto sarebbe assurdo ma l’annata, comunque andrà, sarà da incorniciare. Il Chievo è un avversario scomodo, crea problemi a tutti, così come Giaccherini, che avrà grandi motivazioni. Credevo giocasse di più con Sarri. Reina è una figura molto importante, di esperienza e carisma, ma il Napoli è ormai una big e fa bene a guardare avanti. Sono sicuro che la società azzurra acquisterà un portiere coerente col suo gioco. I nomi che circolano sono tutti interessanti: da Leno a Perin, passando per Meret. L’importante vada bene per Sarri. Alisson sarebbe perfetto ma dubito possa essere acquistato, se la Roma lo cede lo farà solo per una cifra altissima”.

