Formisano: ”Insigne valore aggiunto del Napoli. Ci sarà una sorpresa per i tifosi”

Nell’ambito del FestvaLMann, nella sala Toro Farnese del Museo Archeologico di Napoli è stato organizzato un dibattito sul Napoli, moderato dalla collega Anna Trieste.



Queste le dichiarazioni del Responsabile Marketing della SSCN Dott. Formisano:

“Quando siamo stati promossi in Serie A il Presidente decise all’ultimo momento di viaggiare con la squadra e quando gli chiesi cosa avremmo potuto fare se fossimo stati promossi mi chiuse il telefono in faccia.

Cominceremo a pensare cosa fare dopo che “l’Evento” si sarà verificato.

Il Marketing, se lo intendi come dare valore ad un bene, non sfrutti una passione ma tratti i tifosi come clienti d’eccezione al quale vuoi dare il miglior prodotto.

La maglia camouflage? fu scelta quando il camouflage era un disegno di moda in quel periodo.

La mia trasferta più bella è stata la vittoria contro la Juventus di Ciro Ferrara quando perdevamo 2-0.

L’idea di una televisione tematica oggi è un po’ superata noi preferiamo utilizzare i social e internet.

Insigne è un modello e un asset preziosissimo.

Il video fatto da Insigne in accordo con i The Jackal e che lo vede testimonial della Ford è stato voluto e studiato.

Abbiamo ideato un sistema, che sveleremo tra poco, per poter chiedere e ottenere gli auguri dai calciatori per le diverse ricorrenze”.

