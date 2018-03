Formisano: “Inviteremo anche gli ex presidenti del Napoli, abbiamo grandi idee”

Alessandro Formisano, ‎Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Onore al Napoli che è un grande motore ed acceleratore di visibilità. Noi lavoriamo per ottenere dei risultati. Abbiamo cercato un posto dove fare una mostra temporanea, non smetterò mai di ringraziare il Direttore del Mann, lungimirante. Dentro c’è il Gotha del giornalismo e la cultura napoletana affinchè questa mostra avesse valore scientifico. Il profano che noi apparentemente rappresentiamo è stato rispettoso del sacro che ci ha ospitato, portando valore reciproco. Tra poco meno di un’ora ospiteremo Krol che ha espressamente richiesto di visitare la mostra, ovviamente gli mostreremo le cose che sono accadute nel suo periodo.

Inviteremo anche gli ex presidenti con De Laurentiis. I tifosi del Napoli sono ovunque, l’obiettivo è quello di portare la mostra anche fuori da Napoli. Abbiamo organizzato anche una visita teatralizzata, abbiamo capito che si può lavorare anche sulla dimensione dell’emozione e non solo del cimelio. Il Napoli ha fatto uno sforzo per andare nella dimensione della cultura, c’erano altri posti dove si potesse fare ma abbiamo scelto il cuore della città, un posto meraviglioso”.

