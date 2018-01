[FOTO] Allan: “Grazie a tutti, questo compleanno per me è stato speciale”

Il centrocampista brasiliano ha postato sul suo profilo instagram un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale il suo compleanno.

“Un altro compleanno. Questa volta festeggiato in un modo molto speciale, al fianco di tutta la mia famiglia e di tutti i miei cari amici. Ringrazio Dio innanzi tutto per avermi concesso un altro anno, e poi tutti voi che ne avete fatto parte. Per non parlare di tutti quelli che mi hanno mandato messaggi di auguri, anche da lontano. Un ringraziamento speciale a tutti i miei amici che hanno fatto parte della sorpresa preparata da Thais… Mi sono sentito davvero speciale… Grazie ragazzi”.