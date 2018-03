Il quotidiano spagnolo As, nella sua edizione online, si sofferma sulla vittoria della Juventus, che in rimonta ha avuto la meglio del Tottenham a Wembley.

Il portale iberico ha titolato: ““La sorte della Juventus si studierà per 100 anni”, definendo incredibile il fatto che la palla non sia entrata in porta dopo il palo colpito da Harry Kane, senza tenere conto del fatto che il centravanti inglese fosse in netta posizione di fuorigioco.

Comments

comments