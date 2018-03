FOTO – La neve imbianca Napoli, lo stupore dei giocatori azzurri

Questa mattina Napoli si è svegliata sotto la neve.

Un bellissimo manto bianco ha coperto la città del sole e del mare. Un evento che appena accade lascia esterefatti. I giocatori del Napoli oggi si allenano in palestra, non per scelta tecnica a perché a castel Volturno i campi sono impraticabili.

Tutti gli azzurri hanno immortalato la neve che ha coperto la città postando le foto sui loro profili social.

Callejon si diverte con le figlie facendo cadere la neve dall’albero.

Lo stupore di Chiriches che si diverte a fare un pupazzo di neve.

Allan segna la temperatura -1°.

Maggio fotografa il panorama: una vera e propria cartolina.

Stupore anche per Milik che si chiede cosa fosse.

Anche a casa di Jorginho non hanno mai visto una cosa del genere.

Ounas e la neve a Posillipo.

Rafael pensa di prendere gli sci.

Mertens non crede ai propri occhi.

Hamsik innamorato dello spettacolo fuori casa sua.

Machach elenca tutto ciò che ha Napoli, compresa la neve.

