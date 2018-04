FOTO – La vittoria col Chievo calvanizza gli azzurri, parola d’ordine: “Non molliamo”

La vittoria contro il Chievo, in extremis, fa capire quanto questo gruppo crede al sogno e lo farà fino alla fine.

La gioia esplosa al gol di Diawara è iniziata in campo ma è continuata sui profili social dei giocatori. Quasi tutti i calciatori azzurri hanno postato un messaggio carico di adrenalina e speranza sul proprio profilo Instagram.

Per Koulibaly una vittoria di cuore: “Sempre e comunque forza Napoli. Grande famiglia vittoria di cuore! Bravi ragazzi”.

Maggio si complimenta con i due “eroi”: “Bravi a tutti ma specialmente a Diawara e Milik per la grande prova!si continua così”.

Diawara invita a non arrendersi:“Non bisogna mai arrendersi. Non bisogna mai smettere di crederci. Nulla accade per caso: il duro lavoro e l’impegno ripagano sempre. GOD IS ONE (DIO E’ UNO, ndr)”.

Milik è tornato al gol dopo i due infortuni e vuole i tifosi accanto alla squadra: “Sono felice per il gol, e per la vittoria. Adesso tutti concentrati sulla prossima partita. State al nostro fianco”.

Mertens è rammaricato per il rigore sbagliato ma lotterà fino alla fine: “Grandi emozioni oggi al San Paolo, grazie a tutti! Peccato per il rigore, ci tenevo a fare gol davanti allo stadio cosi pieno, ma sarà per la prossima, stiamo lavorando per lottare fino alla fine”.

Tonelli ci crede, come tutti: “Bellissima vittoria non si molla perché TUTTI noi ci crediamo, e questa foto ne è la dimostrazione. Fino alla fine”. Poi scherza con Reina: “Siamo stati grandi, Pepe Reina cosa ne dici?”.

Hamsik, il capitano, non molla e vincere in uno stadio pieno è stato ancora più bello: “Che spettacolo, vittoria al ultimo è ancora più bella non si molla e si crede sempre”.

Sepe felice del lavoro: “Ottimo lavoro”.

