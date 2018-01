FOTO – Libero attacca: “Napoli piagne, ma è stata fottuta”. Cruciani incalza: “Roba da matti”

Il quotidiano Libero continua il suo attacco contro il Napoli e chi ha ritenuto opportuno lamentarsi per la scandalosa direzione arbitrale di Calvarese che ha favorito la Juventus contro il Cagliari.

Le lamentele però non sono arrivare solo dai napoletani ma da tutta Italia, anche da tifosi di altre squadre: l’erorre, grave, di Calverese è stato sotto gli occhi di tutti.

Libero ha pensato bene di intitolare un articolo “Napoli piagne, ma è stata fottuta”. Giuseppe Cruciani nell’articolo incalza e scrive: “Al piagnisteo napulitano non c’è mai fine. A Napoli vedono continuamente fantasmi e pericoli. La Jue è sempre Satana e sinonimo di ruberie e furti con scasso. Insomma, il solito ridicolo repertorio: i poteri forti, il Nordi, gli Agnelli che comandano e cazzate del genere. Roba da matti”.

Poi continua: “In conclusione vengono in mente gli insulti di cui fu ricoperto Libero un mese fa quando osò titolare, scherzosamente, sull’uscita del Napoli dalla Champions con un ‘Salutame a soreta’. Scesero in campo, per attaccate Feltri e compagnia, anche scrittore e filosofi. Napoli sarà anche prima nel calcio, ma certamente nelle lacrime non teme nessuno”.

Questa la foto dell’articolo