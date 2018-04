Hrvoje Milic, pubblica una foto del figlio sul suo profilo Instagram

Milic, difensore Croato in forza al Napoli, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto del figlio allo Stadio San Paolo, che stasera sarà gremito per caricare gli azzurri. Il croato è molto carico per la partita di stasera contro l’Udinese.

