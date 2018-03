Oggi Arek Milik ha festeggiato il suo compleanno.

L’attaccante ha compiuto 24 anni e su Instagram ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti: “Ciao ragazzi! Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno. Avete reso il mio compleanno ancora più speciale. Fantastici come sempre!”.

