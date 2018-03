Dwa mecze w kadrze po kontuzji, dobrze było znów zagrać w "biało-czerwonych" barwach 🇵🇱👌 Dziękuję wszystkim za wsparcie i niesamowitą atmosferę na Stadionie Śląskim 💪 Teraz wracamy do walki w Napoli ⚽️ #laczynaspilka #polska #drużyna #gopoland #roadtorussia

