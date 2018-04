FOTO – Tonelli: “Non si molla niente, fino alla fine”

Bellissima vittoria 💪🏼 non si molla perché TUTTI noi ci crediamo, e questa foto ne è la dimostrazione. Fino alla fine 💪🏼💪🏼💪🏼👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #forzanapoli #finoallafine #napoli

A post shared by Lorenzo Tonelli (@lorenzotonelli) on Apr 8, 2018 at 10:12am PDT