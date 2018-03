[Foto] Tornano le Coppe Europee ma la Rai dimentica il Napoli

Archiviato il 23esimo turno di campionato, tornano le Coppe Europee. La Juve è l’unica squadra italiana rimasta in Champions, più numeroso invece il gruppetto di quelle che si giocano la vittoria dell’Europa League.

Televideo riassume gli impegni delle squadre italiane nelle Coppe Europee ma dimentica il Napoli.

Peccato che anche gli azzurri giochino in Europa League giovedì 19 febbraio alle 19 contro il Trabzonspor in trasferta.

Comments

comments