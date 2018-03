FOTO – Vincere, amare, sognare. Milik nella città più romantica d’Italia

Il momento buio per Milik ormai è quasi alle spalle, l’uscita del tunnel è vicina.

Milik dopo il doppio infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo per tanto, troppo tempo è riuscito a superare il tutto grazie anche all’amore della sua Jessica che non lo ha mai lasciato solo.

I due, in questa bellissima domenica di sole, si sono concessi una giornata romantica e lui, da vero galantuomo, le ha regalato dei fiori e la bella Jessica si lascia andare tra e sue braccia.

Arek e Jessica si baciano con alle spalle uno dei panorami più belli e romantici: il tramonto di Napoli e i suoi colori fanno da cornice al loro amore.

Comments

comments