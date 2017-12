Di Francesco: “Gara che ci dà consapevolezza. Errore di Schick? quello che conta è sul gol preso”

L’allenatore della Roma ha parlato ai giornalisti dopo la sconfitta di misura in casa della Juventus.

”Questa partita non ci deve assolutamente ridimensionare in chiave-Scudetto ma anzi deve darci ulteriore consapevolezza dei nostri mezzi e della nostra forza. Credo che questa sera la mia squadra abbia fatto molto bene, seppur non mi ha entusiasmato ad inizio gara e potevamo fare meglio. Magari chissà, forse eravamo un po’ inibiti dal grandissimo valore dell’avversario, però alla fine siamo cresciuti ed abbiamo iniziato a credere in un risultato positivo da portare a casa. Purtroppo siamo stati poco attenti senza quel pizzico di cinismo e cattiveria che in questi casi serve sempre. Il gol subìto? come al solito su calcio piazzato, proprio come con il Torino in Coppa Italia, siamo stati forse troppo leggeri nel difendere, ed è quello l’errore che conta, non quello di Schick”.