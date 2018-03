Di Francesco: “La Roma vuole i quarti di Champions”

Parla il tecnico dei giallorossi in conferenza-stampa pre-match.

“Nell’ultimo periodo abbiamo alzato tantissimo i ritmi d’allenamento cercando di lavorare molto per fare un grande finale di stagione, a partire dalla gara di domani con lo Shakhtar Donetsk.

Ragioniamo partita per partita, con l’ambizione di poter passare il turno e arrivare ai quarti. Vogliamo portare a casa un risultato positivo. Sarà fondamentale evitare cali di tensione, dare continuità al lavoro difensivo e offensivo.

Loro sono bravi nel palleggio, e la nostra forza starà nel rimanere compatti e concentrati, ma ho visto una squadra in grande crescita e mi auguro di rivederla ancora meglio domani.

Under? In campo non scende Under, ma la Roma. Poi ovvio siamo ben felici di averlo con noi visto che in questo periodo è un giocatore che determina tanto, cercheremo di gestirlo nel migliore dei modi, ma non dirò se giocherà dall’inizio”.

Fonte: Ansa

