Di Francesco: “Šachtar molto forte, ricordo che ha eliminato il Napoli”

L’allenatore della Roma ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Uefa.



“Sulle chance dico 50 e 50, perché ritengo quella ucraina un’ottima formazione. Ma anche noi non siamo da meno, per cui ce la giocheremo alla pari- Per ora dobbiamo cercare di passare il turno in un confronto non facilissimo. Ricordiamoci che lo Shakhtar ha eliminato il Napoli, che in questo momento sta dominando il campionato italiano insieme alla Juventus. È una signora squadra, ben allenata, che sa quello che vuole.

Under e Gerson? Ovvio che alcuni giocatori come Cengiz hanno avuto bisogno di un po’ più tempo per assimilare sia il tipo di campionato sia le direttive o i movimenti che io chiedevo. In questo momento è un giocatore che ha la spigliatezza, la capacità, l’esuberanza di trasformare ciò che gli chiedo in qualcosa di importante. Per quanto riguarda il brasiliano ha avuto degli alti e dei bassi però è cresciuto tantissimo. Dal punto di vista fisico prima di tutto, perché ha maggiore continuità durante la gara e questo fa la differenza, abbinato alle sue grandi qualità tecniche”.

Comments

comments