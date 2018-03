Di Francesco: “Spalletti? Ho di meglio a cui pensare”

L’allenatore della Roma ha parlato così dopo la vittoria contro l’Udinese.

“Una vittoria importante, affrontavamo una squadra fisica come l’Udinese ma noi siamo cresciuti molto sotto quest’aspetto. Stavolta siamo stati bravi a trovare la soluzione per fare gol, di solito sprechiamo tanto per poca lucidità. Under ancora decisivo? Fa quello che gli chiedo, ce lo teniamo stretto. Con i giovani servono pazienza e lavoro. Ci vuole anche la disponibilità del giocatore e Under è venuto qui con molta umiltà. Si allena sempre bene, specie al rientro dalle vacanze, e in questo momento ci sta dando qualcosa in più. Il suo gol? Ha una capacità di preparazione del tiro unica. Riesce a nascondere che carica il sinistro per calciare. Adesso è più bravo ad entrare nel gioco ed a staccarsi dall’avversario, ma deve imparare a forzare meno la giocata quando non ci sono le condizioni. Concesso poco all’Udinese? Sì, abbiamo ritrovato la capacità di rimanere alti e aggressivi. La differenza in questo la fanno gli attaccanti, che hanno indirizzato molto bene le pressioni non lasciando giocare Danilo da dietro. Ora dobbiamo migliorare il rendimento in casa. La polemica con Spalletti? Ho di meglio a cui pensare, ognuno può dire quello che vuole, il resto non mi interessa e lascia il tempo che trova. Non devo dare delle risposte, adesso devo pensare alla Champions League, devo spendere le energie nervose e fisiche per la squadra. Vincere per 1-0 è una qualità, chiamiamolo sano cinismo, se vogliamo diventare grandi dobbiamo imparare a farlo. Magari fare come la Juve, che a Firenze segna al primo tiro in porta. La Roma di un anno fa? Devo solo togliermi il cappello per quello che è stato fatto”.

Comments

comments