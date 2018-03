Francia, stangata per l’arbitro “sgambettatore”

Chapron due mesi fa aveva letteralmente steso un difensore in Nantes-PSG. A nulla sono valse le scuse.

La commissione d’appello della Federcalcio francese ha squalificato per otto mesi (due con la condizionale) l’arbitro Tony Chapron. Il fischietto – che in primo grado era stato punito con sei mesi di stop – era salito alla ribalta per quanto accaduto nel corso della sfida tra Nantes e Psg: il difensore dei canarini Diego Carlos lo aveva involontariamente urtato facendolo cadere e per tutta risposta il 45enne aveva rifilato un calcio da terra al giocatore prima di espellerlo nell’incredulità generale (CLICCA QUI).

All’indomani dell’incredibile episodio la Federcalcio francese aveva sospeso a tempo indeterminato Chapron che si era pubblicamente scusato per l’accaduto ricevendo il “perdono” di Diego Carlos. Ora è arrivata la stangata che mette fine alla sua carriera: Chapron aveva già annunciato il ritiro alla fine della stagione, i tempi sono stati accorciati. –

Fonte: premiumsporthd

