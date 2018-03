Furia Sarri! Deluso da tutti, titolari e riserve

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è apparso decisamente amareggiato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Lipsia nei sedicesimi di Europa League.

L’Obiettivo primaria resta il campionato, come ha ammesso anche il tecnico stesso, ma questo non giustifica la scarsa applicazione dei suoi ragazzi, sia da parte di chi gioca di più che da parte di chi gioca di meno: “Era obbligatorio fare di più. Partita deludente sia da parte di chi gioca di più sia da chi gioca meno. Non ho visto entusiasmo da chi gioca meno e non ho avuto certezze da chi gioca di più. La gara che abbiamo fatto è stata scarica e deludente e questa non è una mentalità da grande squadra. In Europa bisogna andarci con un altro atteggiamento. ”

Sarri ha poi chiesto ai suoi una reazione immediata contro la Spal, ma anche cuore e determinazione in vista della gara di ritorno in Germania: “Domenica mi aspetto una risposta feroce e a Lipsia una gara di cuore e determinaznione, non credo che possa arrivare un risultato che ci faccia passare ma mi aspetto una gara fatta di cuore.”

