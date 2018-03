Fusi: “Sarri vuole arrivare fino in fondo all’Europa League”

Luca Fusi, ex centrocampista di Napoli, Torino e Juve, è intervenuto a Radio Punto Zero.

Queste le sue parole: “Contro la Juve il Torino dovrà dare un senso alla propria stagione. I tifosi si aspettano tanto e i giocatori vorranno dimostrare di essere degni di indossare questa gloriosa maglia.

Europa League? Nella testa di Sarri c’è la voglia di arrivare fino in fondo, bisogna dare sempre un senso ad ogni competizione europea. In campionato il Napoli sta andando oltre le aspettative, ha trovato la mentalità giusta. Dovrà sperare non subentrino degli infortuni perché la rosa dovrà essere sempre al completo per puntare allo scudetto”.

