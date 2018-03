Gabbiadini: Napoli è favolosa – Insigne sarà l’arma in più – L’affetto dei napoletani va vissuto per essere capito

Manolo Gabbiadini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

L’esperienza in nazionale? “Indossare quella maglia è sempre bello, confrontarsi con giocatori di alto livello in una competizione cosi importante è bellissimo”

Il recupero di Insigne? “Lorenzo è sicuramente un valore aggiunto, le sue doti sono indiscutibili, ci tornerà utile per questo finale di stagione”

La gara di sabato con la Roma? “Da qui alla fine tutte saranno partite fondamentali, servono tre punti e dovremo fare di tutto per ottenerli”

Il mio esordio con la maglia del Napoli? “Ho trovato presto spazio in campo e anche qualche gol, non poteva andare meglio. Ero a conoscenza dell’affetto dei tifosi ma non immaginavo fosse cosi, ma bisogna provare certe sensazioni per capire”

Lavorare con Benitez? “Sono qua da poco ma ho già capito come lavora, sono entrato nei suoi schemi ed è veramente bravo”

L’intesa con Higuain? “Gonzalo è un grandissimo giocatore, sa adattarsi a qualsiasi tipo di compagno, ma devo dire che anche gli altri sono ottimi ragazzi e bravi compagni”

Il percorso in Coppa Italia? “Abbiamo la semifinale da giocare in casa ed ovviamente un obiettivo ben chiaro: agguantare la finale. Rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno, ce la giochiamo”

Una maglia da titolare sabato a Roma? “Abbiamo tantissime partite nel giro di un mese, il mister è bravo nella rotazione e sa chi mandare in campo. Attendo serenamente il mio turno”

Cosa penso dei napoletani? “Sono un ragazzo tranquillo, mi piace stare a casa guardando la tv e qualche film, non vivo troppo la città. Per il momento ho visto il centro e poco altro, ma posso già dire Napoli sia una città favolosa”

La festa a sorpresa per Zapata? “Questa è la forza del gruppo, in questo si vede l’unione della squadra. In altre compagini questo non te lo permettono”

In vista della gara di sabato, chi vince tra me e Manolas? “Vedremo sul campo, inutile dirlo qui perchè rimangono solo chiacchiere, molto meglio dimostrare sul campo il proprio valore”

