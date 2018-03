Gaetano Miccichè, l’uomo nuovo per il calcio italiano

Scopriamo chi è l’imprenditore sponsorizzato pubblicamente da Giovanni Malagò.

Gaetano Miccichè è l’ultimo nome in ordine di tempo accostato alla rifondazione del movimento calcistico italiano. La “segnalazione” non è da poco visto che è quella del presidente del CONI Giovanni Malagò, attualmente commissario straordinario della FIGC, che lo ha definito “un appassionato e competente uomo di sport, un uomo di relazioni e di sistema molto stimato”. Ma oltre la presentazione pubblica di Malagò, chi è Gaetano Miccichè?

–

67 anni, palermitano, Miccichè è un cosiddetto “uomo dell’alta finanza“, attualmente presidente di Banca Imi del gruppo Intesa San Paolo. Già consigliere di amministrazione di Alitalia e Telecom Italia, Miccichè è una persona consideratissima e rispettata nell’ambiente economico-finanziario. Grande la sua esperienza nell’ambito bancario e imprenditoriale, dove viene visto come “l’uomo dei dossier importanti“, non a caso è stato a sostegno della scalata di Urbano Cairo a RCS e di Carlo Messina a Generali.

Suo fratello Guglielmo è stato il vicepresidente del Palermo, mentre suo fratello minore Gianfranco è un politico, già ministro, vice-ministro e sottosegretario del governo-Berlusconi.

–

Il nome di Miccichè, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe realmente mettere d’accordo gran parte delle società. Per l’imprenditore un compito arduo: risollevare le sorti del calcio italiano.

