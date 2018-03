Gaetano Miccichè, il nuovo manager del calcio italiano

Scopriamo chi è l’imprenditore appena diventato il presidente della Lega Serie A.

Gaetano Miccichè, nato a Palermo 67 anni fa, è un cosiddetto “uomo dell’alta finanza” che attualmente è presidente di Banca Imi del gruppo Intesa San Paolo. Già consigliere di amministrazione di Alitalia e Telecom Italia, Miccichè è una persona consideratissima e rispettata nell’ambiente economico-finanziario.

Grande la sua esperienza nell’ambito bancario e imprenditoriale, dove viene visto come “l’uomo dei dossier importanti“, non a caso è stato a sostegno della scalata di Urbano Cairo a RCS e di Carlo Messina a Generali.

Suo fratello Guglielmo è stato il vicepresidente del Palermo, mentre suo fratello minore Gianfranco è un politico, già ministro, vice-ministro e sottosegretario del governo-Berlusconi.

–

Per Gaetano Miccichè, appena eletto con consenso unanime nuovo presidente della Lega Serie A, adesso un compito arduo: risollevare le sorti del calcio italiano.

