Gaffe di Sky e Pistocchi se la ride: “Finalmente sorpasso”

Ieri sera il posticipo tra Lazio e Verona ha chiuso la 25esima giornata di campionato.

Una gaffe di Sky però non è passata inisservata. Quando la Lazio era avanti per 1-0, nel secondo tempo, sullo schermo è comparsa la classifica ma con la Juventus a 65 punti al primo posto, il Napoli a 66 non è stato considerato.

Chi se la ride su Twitter è Maurizio Pistocchi che “festeggia” il sorpasso tanto atteso e se la ride.

Finalmente sorpasso🤣🎉🎊Solo su Sky pic.twitter.com/K8aoGXeQkZ — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 20, 2018

