Gălăbinov a Premium: “Stasera è difficile ma con le grandi ci esaltiamo”

L’attaccante del Genoa ha parlato ai microfoni della pay-tv.

“Stasera è molto difficile, sfidiamo una squadra che ha voglia e fame di punti per accorciare sul primo posto della Juventus, speriamo di non farci sopraffare e riuscire a giocare nella maniera giusta. Sarà molto difficile ma ci proveremo, con le grandi abbiamo sempre fatto cose buone e vogliamo farle anche stasera qui al San Paolo. Il Napoli è una grande squadra che fa un grande calcio, però la classifica oggi non dice che è la migliore”.

