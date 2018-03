Così l’attaccante rossoblu ai microfoni di Sky.



“Sarà una partita bella combattuta, non ci sentiamo ancora salvi, dobbiamo fare ancora punti per raggiungere la salvezza. Sto vivendo sicuramente un momento positivo della mia carriera. Il San Paolo è l’unico stadio che mi manca, so che le tifoserie son gemellate e mi aspetto una bella atmosfera. Il Napoli farà di tutto perché ha bisogno di punti per non staccarsi dalla Juventus”.

