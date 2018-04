Galli: “De Laurentiis deve investire di più per il settore giovanile”

Beppe Galli, agente di Edera e Pezzella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC

“Edera obiettivo del Napoli? E’un ottimo profilo, sta bene a Torino. E’ interessante al pari di Pezzella. Quest’ultimo deve rendersi conto delle sue potenzialità. Tra un anno o due può andare nei migliori club anche a livello internazionale. Entrambi devono fare un altro passo in avanti prima di poter approdare in un top club. Vorrei che De Laurentiis investisse del denaro per approfittare dei tanti talenti che crescono in Campania. E’ incredibile che il settore giovanile del Napoli non riesca a vincere qualcosa di importante” .

