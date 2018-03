Galli: “Ho vissuto la stessa situazione di Reina ma non ho avuto problemi”

L’ex portiere di Milan e Napoli ha rilasciato un’intervista a “Il Mattino”. Questi alcuni passaggi:

Galli svela che anche lui si è ritrovato in una situazione simile: “A me è capitato tre volte di andare via come Reina e non ho mai avuto problemi. Addirittura mi sono trovato nella situazione inversa a Reina: sono arrivato a Napoli dopo aver giocato la finale di Coppa dei Campioni con il Milan. Sono stato costretto a lasciare Napoli per colpa di Bianchi che mi aveva promesso il contratto ma non è stato riconfermato.

Stiamo facendo un problema che non esiste perché uno che va in campo e lo fa con passione e piacere e non pensa “ma l’anno prossimo non ci sono più””

