Beppe Galli, procuratore, è intervenuto a Radio Marte

“Il Sassuolo è in crisi, dopo Di Francesco è crollato e calato molto ma non bisogna sottovalutarli perchè sono comunque una buona squadra. La loro politica dovrebbe essere sempre quella di portare nuovi giovani e migliorarli. E’ una squadra che merita di essere tra le prime 8. Io però tifo per il Napoli e sono convinto che gli azzurri possono farcela, rispetto agli altri anni sono tutti più convinti e cresciuti soprattutto mentalmente” .

