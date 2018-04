Galliani: “Rigore dubbio contro la Juventus”

L’ex a.d. del Milan, e attuale senatore di Forza Italia, Adriano Galliani, è tornato sui minuti finali di Real- Juventus

L’ eliminazione della Juventus dalla Champions League da parte del Real Madrid, arrivata dopo una grande rimonta per un rigore assegnato ai Blancos nel finale dall’arbitro inglese Oliver e trasformato da Cristiano Ronaldo, continua a tenere banco.

Adriano Galliani, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’.

“La Juve meritava di vincere contro il Real, quel rigore era dubbio”.

Galliani non condivide nemmeno la decisione del fischietto britannico di espellere Buffon per le successive proteste: “È stato assurdo espellere Buffon, significa non capire la psicologia nel calcio”.

“Insomma, ha concluso – quest’arbitro è stato un c****ne“. Il pazzesco finale del Bernabeu, insomma, continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

