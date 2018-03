Gallo: “Zielinski è il 12° titolare del Napoli”

Massimiliano Gallo, autore de il Napolista, è intervenuto a Radio Marte

“Per il Napoli sarà sicuramente un vantaggio giocare prima, non prendiamoci in giro, giocare senza pressioni per i giocatori è diverso. Zielinski è il 12° titolare, è quello che ha più minutaggio. Il polacco ha meno visione di gioco rispetto ad Hamsik ma delle volte è stato determinante, soprattutto da subentrante. Forse come dice Sarri, Zielinski, non ha ancora consapevolezza dei propri mezzi. Ma meglio così, Hamsik al di là di tutto è anche un po’ stanco, speriamo di recuperarlo per questo fine stagione importante. Younes è un giocatore un po’ strano ma è possibile che non gli sia piaciuta la città e il Napoli. Nel caso non volesse venire non sarà un problema, non è certamente Figo o Robben, gli si stringe la mano e si va avanti” .

Comments

comments