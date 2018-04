Garics: “Da anni non c’era una Serie A così bella: merito del Napoli”

Yuri Garics, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Scudetto? Ci credevo anche prima, e ci crederò finché non sarà la matematica a condannare. Dopo quello che è successo la settimana scorsa col Chievo e l’eliminazione della Juve, questo week end sarà un’anteprima di quello che succederà la settimana successiva. Per questa domenica la Juve dovrà dimostrare la reazione. La Serie A erano anni che non aveva questa brillantezza, ma tutto questo è merito del Napoli e non della Juve”.

Comments

comments