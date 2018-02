Gasperini: “Sono convinto che non ci fosse rigore”

Così il tecnico dell’Atalanta dopo la sconfitta con la Juventus.

“Siamo convinti che non ci fosse rigore, la Juventus è una grande squadra ed è chiaro che per noi sarebbe stato difficile. Finché si è in partita ad un quarto d’ora dalla fine, avevamo ancora speranze. Non abbiamo rammaricò, abbian giocato, sicuramente non è il nostro compito vincere i trofei. Già è un grande traguardo essere arrivati fin qui. I ragazzi non devono demoralizzarsi perché hanno giocato con la squadra più forte. Domenica abbiamo una partita importantissima con la Sampdoria, ci buttiamo sul campionato dove ci aspettano 13 partite importantissime”.

