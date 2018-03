Gasperini: “Fa male per come è andata ma non ci deprimiamo. Ora ripartiamo”

L’Atalanta saluta l’Europa League.

Gasperini dopo la gara ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: “Nelle due partite abbiamo fatto molto bene, ad un certo punto pensavamo di vincere, ma abbiamo perso nel recupero. Due partite molto equilibrate, giocate molto bene. Ringrazio tutti i giocatori e i tifosi, è stata un’esperienza fantastica. Fa male per come è andata. Sarebbe stata un’impresa fantastica. Ora si riparte. Tutte le partite le abbiamo giocato alla pari. Questa esperienza ha aiutato i giocatori a crescere, per tutte queste componenti uscire fa ancora più male.

Superata la delusione, noi reagiamo forte, non ci deprimiamo per questo, questa è una competizione che ci appassionava, era una novità per tutti. Il secondo tempo è stato decisivo, ripartivamo bene con Gomez e Ilicic. In quel momento se fai il gol chiudi la partita. Sono attimi decisivi. Rimane il rammarico. Siamo contenti di aver rappresentato bene l’Italia.

Ho ringraziato tutti i ragazzi per le prestazioni che hanno fatto, usciamo più ricchi e migliori tutti quanti. Bergamo ha rappresentato bene l’Italia, con una squadra che ha ricevuto tanti apprezzamenti. Adesso dobbiamo cercare di ricapitalizzare per ripartire“.

