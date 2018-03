Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ammette di voler fare turnover in campionato per poter affrontare al meglio la partita di ritorno in Coppa Italia, sempre contro i bianconeri.



“Domani farò turnover, poi mercoledì penso di schierare più titolari. Per la Sampdoria ci penserò. L’unico che ha un po’ di acciacchi è Petagna”.

